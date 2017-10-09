ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin altıncı toplantısına başkanlık edecek.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.