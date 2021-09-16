Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon ve etiketlerde yaşanan yüksek fiyat artışlarına ilişkin net mesajlar verdi.
DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında konuştu.
Konuşmasında fiyat artışlarına değinen Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz" dedi.
Erdoğan, "En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş artışların önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.