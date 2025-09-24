Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı New York sokaklarında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözü, New York’un simgesi Times Meydanı’ndaki led ekranlarda ve kentin farklı cadde ile sokaklarında yansıtıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda bir çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “The World is Bigger than Five” (Dünya 5’ten büyüktür) sözü yansıtıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA