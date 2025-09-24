Google Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı New York sokaklarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözü, New York’un simgesi Times Meydanı’ndaki led ekranlarda ve kentin farklı cadde ile sokaklarında yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda bir çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “The World is Bigger than Five” (Dünya 5’ten büyüktür) sözü yansıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Karaburun Sahili’nde deniz faciası: İsveçli kadın kurtarıldı, nişanlısı hayatını kaybetti
Karaburun Sahili’nde deniz faciası: İsveçli kadın kurtarıldı, nişanlısı hayatını kaybetti
BM’de Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Çok verimli güzel bir toplantı'
BM’de Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 'Çok verimli güzel bir toplantı'
İşten çıkarılan kadın "Gerekçen bu olsun" diyerek şefinin üzerine kaynar su döktü: O anları saniye saniye kaydetti
İşten çıkarılan kadın "Gerekçen bu olsun" diyerek şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
Başakşehir'de Sanayi Sitesinde yangın: Patlama sesleri duyuldu
Başakşehir'de Sanayi Sitesinde yangın: Patlama sesleri duyuldu
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit aynı filmde buluştu: İlk tanıtım yayımlandı
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit aynı filmde buluştu: İlk tanıtım yayımlandı
Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi
Sağanak yağış Rize'yi vurdu! Dereler taştı, heyelanlar meydana geldi
İstanbul Boğazı'nda kaza: Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı!
İstanbul Boğazı'nda kaza: Yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı!
Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı
Urla’da kan donduran olay: Eski sevgili dehşeti vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı
Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile aynı gün ölüme gitti
Erzincan-Sivas otoyolunda feci kaza! 23 yaşındaki genç yeni aldığı motosiklet ile ölüme gitti
12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti
12 yaşındaki çocuk okul çıkışı akranları tarafından darp edildi: Görüntüler izleyene pes dedirtti
Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Çocuğunu okula götüren babaya tokat atmıştı... Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı
Önce arsayı sonra marketi yaktı: Kundakçı çocuk, devlet korumasında
Önce arsayı sonra marketi yaktı: Kundakçı çocuk, devlet korumasında