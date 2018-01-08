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"Cumhurbaşkanı ile ittifak görüşmemiz olmadı"

MHP lideri Devlet Bahçeli: "MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır." dedi
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