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Cumhurbaşkanlığı: Vize krizi 1 günde çözülebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Vize verilmesinin askıya alınması meselesi çok kolay bir şekilde bir günde halledilebilecek bir mesele. Ama böyle bir teklifle geldiler. Biz bunu da bir değerlendireceğiz" dedi.
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