Dağcıların tırmandığı yanardağ patladı: Facianın eşiğinden dönüldü
Guatemala'da Santiaguito Yanardağı'nda yasağa rağmen tırmanış yapan bir grup dağcı, 20 Nisan'da meydana gelen patlama sırasında büyük tehlike atlattı. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan bölgede yaşanan patlamada kül bulutları ve kaya parçaları etrafa saçılırken, dağcılar can havliyle kaçmak zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, olayda can kaybı yaşanmaması olası bir facianın önüne geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA