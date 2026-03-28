Dağıstan'da sel felaketi: Onlarca evi su bastı, araçlar sürüklendi

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketi yüzlerce hanede su baskınına, elektrik kesintisine ve bölgede ulaşımın aksamasına neden oldu.

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde dün başlayan şiddetli yağışların şiddetini artırmasının ardından büyük bir sel felaketi yaşandı. Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale olmak üzere birçok kentte nehirlerin taşması sonucu yüzlerce evi su bastı. Onlarca araç sel sularına kapılırken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı birçok mahalle ve köyden 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Mahaçkale ve Derbent kenti başta olmak üzere birçok kentte de elektrikler kesilirken, toplam 16 bölgede 320 binden fazla kişinin kesintilerden etkilendiği belirtildi.

Dağıstan’daki birçok köprü ve yol çökerken, ayrıca Mahaçkale ve Derbent’ten başkent Moskova’ya giden tren hatları da zarar gördü. Tren yolu ulaşımı durdurularak, yolcular otobüslerle Moskova’ya taşınmaya başlandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaklaşık 500 personelin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, ulaşımdaki aksamaların giderilmesi için iş makinelerinin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti yönetimi de, oluşan maddi zararın hesaplanması ve halkın mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu. Bölgede 31 Mart Salı gününe kadar acil durum ilan edilirken, yaklaşık 7 milyon kişinin de SMS yoluyla sürekli bilgilendirildiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
