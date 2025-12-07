Google Haberler

Dayısı tarafından dövülerek ölüme terk edilen çocuk yaralı bulundu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir Alcedduh, baraj kıyısında kayaların altında yaralı olarak bulundu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun dayısı gözaltına alındı.

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

10 yaşındaki Alcedduh’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verildi.

Jandarma ve bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk, sağ olarak Reyhanlı baraj gölü kıyısında yaralı halde bulundu.

Dayısı gömmüş

Bitkin halde üzeri kayalarla kapalı halde bulunan Alcedduh, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, dayı M.E. isimli şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Alanya’da sağanak yağış D-400 karayolunu etkiledi: Araçlar mahsur kaldı
Alanya-Antalya karayolunda araçlar mahsur kaldı
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrilme anı kamerada
Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrilme anı kamerada
Zeytinburnu’nda taksici bıçaklanarak öldürüldü
Zeytinburnu’nda taksici bıçaklanarak öldürüldü
Kozan’da çiftçiler buğday ekimine başladı: “Üretmezsek ekmek olmaz”
Çukurova’da buğday ekimi başladı
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücü baltayla uyandırıldı
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücü baltayla uyandırıldı
Çok nadir görülüyordu, Karabük'te görüntülendi
Çok nadir görülüyordu, Karabük'te görüntülendi
"Ölüyorum" diye bağırdı, garson böyle kurtardı
"Ölüyorum" diye bağırdı, garson böyle kurtardı
Sarı kodlu uyarı sonrası Antalya’da şiddetli yağış: Finike’de tekne karaya oturdu
Sarı kodlu uyarı sonrası Antalya’da şiddetli yağış: Finike’de tekne karaya oturdu
Antalya'yı dolu ve sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Antalya'yı dolu ve sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Bodrum’da selin ardından fırtına: Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti
Bodrum’da selin ardından fırtına: Tekneler karaya oturdu, denizin rengi değişti
Rize'de ayı 30 Anzer balı peteğini telef etti, Anzer balı üreticisi yaşadığı soruna isyan etti
Rize'de ayı 30 Anzer balı peteğini telef etti, üretici isyan etti
Kültepe'de mozaik heyecanı
Kültepe'de mozaik heyecanı