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"Değişimi biz yapmazsak sandıkta milletimiz yapar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat ve belediyelerde yaşanan değişim için "Eğer biz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar" dedi.
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