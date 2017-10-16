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Deniz Baykal yoğun bakımda

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alındı. Baykal'a boyun-damar anjiyosu yapıldı.
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