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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Marmara ve Akdeniz'de tatbikat yaptı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz'de gerçekleştirilen taktik tatbikatlarda, yüzer ve dalar unsurlar tarafından güdümlü füze ve harp torpidosu atışları yapıldı.
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