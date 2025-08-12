Deniz Servan Narin’in ölümüne yol açan kaza görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda motosikletiyle kamyona çarpan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin’in hayatını kaybettiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan anlarda Narin’in motosikletli bir grupla seyir halindeyken kamyona çarptığı görülüyor.
Kocaeli’de dün yaşanan trafik kazasında sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu’nda motosikletiyle seyir halindeyken önünde ilerleyen kamyona çarpan Narin ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan genç fenomen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı kamerada
Narin’in ölümüne yol açan kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, Narin’in motosikletli bir grupla birlikte seyir halinde olduğu, ardından önündeki kamyona hızla çarptığı görüldü.
Son paylaşımı dikkat çekti
Deniz Servan Narin’in kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından motosikletinin egzoz sesini “Tedavi” notuyla paylaştığı belirlendi.
Genç fenomenin geriye, çok sevdiği motoruyla çektiği videolar kaldı.