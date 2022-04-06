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Denizde altıncı mayın tespit edildi

İstanbul Boğazı’na yaklaşık 50 mil mesafede Kefken açıklarında yeni bir mayın tespit edildi. Mayının ilk tespit edilme anındaki görüntülere DÜNYA ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi
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AYSEL YÜCEL

Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu mayının bulunduğu yerden kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor.

İstanbul Boğazı’na yaklaşık 50 mil mesafede Kefken açıklarında yeni bir mayın tespit edildi. Mayının ilk tespit edilme anındaki görüntülere DÜNYA ulaştı.

DÜNYA’ya konuşan Türkiye Armatörleri Birliği yetkilileri, mayının patlatılması için müdahaleye başlandığını söyledi. Yetkililer, "Tespit edilen mayının İstanbul Boğaz girişine mesafesi ise yaklaşık 50 mil. Böylece tespit edilen mayın sayısı 6’ya çıkmış oldu" açıklamasını yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ilgili birimleri mayını imha etmek üzere müdahaleye başladığı öğrenildi. TCSG 71'in mayının çok yakınına geldiği öğrenildi.
Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırı nedeniyle Ukrayna, Odessa Limanı’na 420’ye yakın mayın döşemişti. Fırtına nedeniyle bu mayınların 30’a yakının koptuğu tahmin ediliyor.
Türkiye’de görülen 2 mayının ardından Romanya’da da bir mayın ortaya çıkmıştı. Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının imha edildiğini duyurmuştu

Öte yandan, DÜNYA’ya ulaşan bir armatör, bugün tespit edilen mayının 10 mil uzağında başka bir mayının daha görüldüğü duyumunu aldıklarını, ancak henüz bu bilgiyi teyit ettiremediklerini söyledi.

Mayınlar koster gemisini batıracak güçte

TAB Genel Koordinatörü Hüseyin Çınar’ın aktardığı bilgiye göre, 30 kg’a yaklaşan ağırlığa sahip olan mayınlar, 1.500-2.000 tonluk bir koster gemisini anında batırabilir. Karadeniz’de de ağırlıklı olarak koster tipi gemiler çalışıyor. Mayınlar daha büyük gemilerde de çarptığı noktaya bağlı olarak büyük hasar verecek güçte.

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