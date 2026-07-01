Depozitolu ambalaj sistemi Türkiye genelinde başladı: Her şişeye 1 TL

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Türkiye'de depozito yönetim sisteminde yeni dönem başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, bugün itibarıyla ülke genelinde uygulamaya alındı.

Sistem kapsamında DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları, iade makinelerine teslim eden vatandaşlara her ambalaj için 1 lira teşvik ödenecek. Biriken tutarlar dijital cüzdanda toplanabilecek, banka hesabına aktarılabilecek veya anlaşmalı iş yerlerinde kullanılabilecek.

İlk etapta 81 il ve 973 ilçede 2 binden fazla DOA makinesi hizmete alınırken, ilerleyen süreçte mahalle ve köy seviyesinde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sistem sayesinde her yıl 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılmasının ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Şişeni DOA'ya at, 1 lira kazan" çağrısında bulundu.