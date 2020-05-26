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Derin Sarıyer yeni abümünün hikayesini Aslı'nın Konukları'nda anlattı

Mimar ve müzisyen Derin Sarıyer, Aslı’nın konuklarında... Üç farklı projeyle hayranlarıyla buluşacağını açıklayan Sarıyer, pandemi günlerini ve yeni albümünün hikayesini anlattı
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