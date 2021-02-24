Derya Matras: 135 milyondan fazla insan Türkiye'deki işletmelere bağlanıyor
Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş: Platformlarımız üzerinden yurt dışından 135 milyondan fazla insan Türkiye'deki işletmelere bağlanıyor. Yapılan modeller 15 milyardan fazla yıllık katkımız olduğunu gösteriyor.
KOBİ’lerin geleceği Dünya Gazetesi ve Facebook ortak yayınında “KOBİ’lerin Küresel Durumu ve Dijitalleşme” başlıklı online panelde masaya yatırıldı.
Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş:
➤ Facebook olarak, Dünya Bankası ve OECD ile 50'den fazla ülkede pandeminin KOBİ'ler üzerinde etkisini araştırdık. 6 ay boyunca aylık olarak Küçük İşletmeler Küresel Durum Raporları yayınladık.
➤ Pandemide en büyük zorluğu KOBİ'ler yaşadı. Bizim Facebook, Instagram ve Whatsapp platformlarımızı dünyada 160 milyondan fazla işletme kullanıyor. Türkiye'de ise KOBİ'lerin yüzde 50'si yani 1.7 milyonu bu platformlardan faydalanıyor.
➤ Güvenli alışveriş talebi kalıcı olacak. İnsanların yüzde 70'ten fazlası güvenliğin öncelik olduğunu söylüyor. KOBİ'ler ödeme sistemleri konusunda neler yapacağını hemen düşünmeli.
➤ Araba bayileri bugün Whatsapp üzerinden test sürüşü yaptırıyor. AR veya VR teknolojileri kullanılmaya başladı. İş yapış şekillerinin yeniden düşünülmeye başladığı bir döneme giriyoruz.
➤ Glokal trendi doğdu. 2 çekim gücünün etkisinde kaldık: Mahallelerimizdeki işletmelerin değerini anladık. Onlara destek vermek istedik. Öte yandan global vatandaş hissettik kendimizi. Bu yeni bir kişilik doğurdu.
➤ Z kuşağı aktivist bir jenerasyondu, pandemi sırasında yeniden doğdular. Alışveriş yaptıkları şirketlerden belli değerler etrafında konumlanmalarını istiyorlar.
➤ Sağlık konusuna ilgi 2 kat arttı. Dünyada insanların yüzde 79'u tele tıp hizmeti kullandı. Bazı uygulamalar hayatımıza girdi.
➤ Bu trendlerin sermayeye çevrilmesi için zamana ihtiyaç var. Kısa vadede en önemli konu bu dijital kanalların en iyi şekilde kullanılmasının sağlanması. Eğitimler ve teşvikler vermek gerek. Daha gidecek çok yolumuz var.
➤ Zorunlu kısıtlamalar KOBİ'leri çok negatif etkiledi. Özellikle Türkiye bazı alanlarda dünyadaki KOBİ'lere göre daha fazla etkilendi. KOBİ'lerin yüzde 70'i cirolarında ciddi düşüş olduğunu söyledi. Nakit akışı ve talep çok düştü.
➤ Anketimize katılan KOBİ'lerin yüzde 47'si en önemli ihtiyaçlarının kredilerin ötelenmesi olduğunu söylüyorlar.
➤ KOBİ'lerin dijitalleşmesinde pandemi katalizör görevi gördü. Yüzde 63 büyüme yaşandı burada. Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşme potansiyeli çok yüksek seviyede.
➤ Pandemi döneminde 30'dan fazla ülkede 30 bin küçük işletmeye 100 milyon dolar değerinde bir hibe programı açıkladık. Türkiye'deki işletmelere 7 milyon lira değerinde hibe sunduk. Facebook İstasyon'u açtık. Sınırları Aşan KOBİ'ler çalışması yaptık.
➤ Platformlarımız üzerinden yurt dışından 135 milyondan fazla insan Türkiye'deki işletmelere bağlanıyor. Yapılan modeller 15 milyardan fazla yıllık katkımız olduğunu gösteriyor.
➤ Facebook bir teknoloji şirketi olarak bir dijital ekosistem yaratıyor. Geçtiğimiz sene içinde 10'un üzerinde niş teknoloji şirketi Türkiye'den EMEA bölgesine ve globale hizmet eder hale geldi.
➤ Dünya ve Türkiye rakamlarını kıyasladığımızda çalışan sayılarının Türkiye'de daha fazla azaldığını görüyoruz.