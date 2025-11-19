Google Haberler

Dev kalas santimlerle sıyırdı: Korku dolu anlar kamerada

Kadıköy’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı devam eden bir binadan kopan bir kalas, o sırada yoldan yürüyen bir kişinin üzerine düştü. Vatandaşın son anda ölümden dönerek yaşadığı büyük panik, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Sabah saatlerinde Kadıköy Suadiye Mahallesi’nde yaşanan olayda aktarılan bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren bir binanın üst katından kopan bir kalas, o sırada scooter ile işine gitmekte olan bir çalışanın üzerine düştü.

Kalasın düştüğü anlar kamerada

Kalasın çarpmasıyla omzundan hafif şekilde yaralanan çalışan kısa süreli bir panik yaşadı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, üst kattan düşen kalasın çalışana isabet ettiği anlar açıkça görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
