Dev kalas santimlerle sıyırdı: Korku dolu anlar kamerada

Sabah saatlerinde Kadıköy Suadiye Mahallesi’nde yaşanan olayda aktarılan bilgilere göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren bir binanın üst katından kopan bir kalas, o sırada scooter ile işine gitmekte olan bir çalışanın üzerine düştü.

Kalasın düştüğü anlar kamerada

Kalasın çarpmasıyla omzundan hafif şekilde yaralanan çalışan kısa süreli bir panik yaşadı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, üst kattan düşen kalasın çalışana isabet ettiği anlar açıkça görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.