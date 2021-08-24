Dijital ikizler sahnede
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'un dijital ikizleri de etkinlikte yer aldı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk ulusal yapay zeka stratejisini açıklandı.
Etkinlikte, yapay zeka ve hologram teknolojileri kullanılarak üretilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un dijital ikizleri de Bilge ve Bilgin isimlerindeki dijital asistanlarla konuştu.