  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Dijital ikizler sahnede

Dijital ikizler sahnede

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'un dijital ikizleri de etkinlikte yer aldı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk ulusal yapay zeka stratejisini açıklandı.

Etkinlikte, yapay zeka ve hologram teknolojileri kullanılarak üretilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un dijital ikizleri de Bilge ve Bilgin isimlerindeki dijital asistanlarla konuştu.

Türkiye'nin yapay zeka stratejisi açıklandıTürkiye'nin yapay zeka stratejisi açıklandıEkonomi Haberleri
Yapay zekada istihdam hedefi belli olduYapay zekada istihdam hedefi belli olduEkonomi

 

Diğer Videolar
Erdoğan'dan Merkez Bankası rezervi açıklaması
Yapay zekada istihdam hedefi belli oldu
Ömer Çelik: Türkiye bir göçmen kampı değildir
Memur-Sen'den zam kararı sonrası ilk açıklama
Memur ve memur emeklisi maaş zam oranı belli oldu
Henri, ABD'nin doğusunu vurdu: 140 bin hane elektriksiz kaldı
Sel felaketinden yeni görüntüler
Ligin ikinci haftasında neler yaşandı?