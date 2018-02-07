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Diploma denklikleri için dijital başvuru dönemi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bugünden itibaren diploma denklik başvurularının, e-Devlet sistemi üzerinden online yapılacağını, 16 Şubat 2108'den sonra elden başvuru kabul edilmeyeceğini söyledi.
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