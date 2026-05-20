Diyarbakır’da nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları görüntülendi

Dicle Nehri kıyısında ortaya çıkan su samurları, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Özellikle tarihi On Gözlü Köprü çevresinde görülen su samurları, kısa süre kıyıda dolaştıktan sonra yeniden suya girerek gözden kayboldu. Uzmanlar, su samurlarının temiz su kaynaklarında yaşayabildiğine dikkat çekerek, bu görüntülerin Dicle Nehri ekosistemi açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Bölge sakinleri ise su samurlarını görmenin heyecan verici olduğunu belirterek, Dicle Nehri çevresindeki doğal yaşamın korunması gerektiğini söyledi.