Google Haberler

Diyarbakır’da nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları görüntülendi

Diyarbakır’da, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) tehdit altındaki türler listesinde yer alan su samurları görüntülendi.

Dicle Nehri kıyısında ortaya çıkan su samurları, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Özellikle tarihi On Gözlü Köprü çevresinde görülen su samurları, kısa süre kıyıda dolaştıktan sonra yeniden suya girerek gözden kayboldu. Uzmanlar, su samurlarının temiz su kaynaklarında yaşayabildiğine dikkat çekerek, bu görüntülerin Dicle Nehri ekosistemi açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Bölge sakinleri ise su samurlarını görmenin heyecan verici olduğunu belirterek, Dicle Nehri çevresindeki doğal yaşamın korunması gerektiğini söyledi.

Malatya'da korkutan deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİMalatya'da korkutan deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİGündem
Son dakika.... Malatya'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiSon dakika.... Malatya'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiGündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremde panik anları kamerada
Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremde panik anları kamerada
Tatil gününde Eminönü’nde insan seli: Adım atacak yer kalmadı
Tatil gününde Eminönü’nde insan seli: Adım atacak yer kalmadı
İznik’te erik bereketi: Rekolte 4 kat arttı, çiftçi davul zurnayla hasada çıktı
İznik’te erik bereketi: Rekolte 4 kat arttı, çiftçi davul zurnayla hasada çıktı
Çöp konteynerinde ölüme terk edilen kaplumbağayı kurtardılar
Çöp konteynerinde ölüme terk edilen kaplumbağayı kurtardılar
Çin’de sel alarmı: 10 kişi hayatını kaybetti
Çin’de sel alarmı: 10 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da dev kruvaziyer yoğunluğu görüntülendi
İstanbul'da dev kruvaziyer yoğunluğu görüntülendi
Kalkış sırasında pistten çıktı: Korku dolu anlar anbean kaydedildi
Kalkış sırasında pistten çıktı: Korku dolu anlar anbean kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray takımını Dolmabahçe’de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray takımını Dolmabahçe’de kabul etti
İsrail donanmasından Küresel Sumud Filosu'na saldırı
İsrail donanmasından Küresel Sumud Filosu'na saldırı
ABD'de uçaklar havada çarpıştı! Pilotlar son anda kurtuldu
ABD'de uçaklar havada çarpıştı! Pilotlar son anda kurtuldu
Çorlu'da 2 polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da 2 polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Önce keşif yaptı, sonra çiçekleri kökünden söküp çaldı
Önce keşif yaptı, sonra çiçekleri kökünden söküp çaldı