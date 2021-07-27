Doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor

Otomotivden mobilyaya, gıdadan tekstile, kimyadan inşaata kadar 22 sektörde yaklaşık 300 firmanın faaliyet gösterdiği Antalya OSB'de, 6 yıl kadar önce 1 milyon euroluk yatırımla Solar Çamur Kurutma Tesisi kuruldu. Tesise gelen çamurlar sudan arındırılıp solar sistemle kurutulduktan sonra pelet haline dönüştürülerek çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderiliyor.

u sayede atıklar doğaya karışmadan bertaraf edilmiş oluyor. Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, fabrikalardan çıkan atıkların su içerdiği için çok büyük hacim kapladığını söyledi.