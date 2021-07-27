Doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Solar Çamur Kurutma Tesisi sayesinde, fabrikalardan çıkan atıkların doğaya bırakılması önlenip yeniden ekonomiye kazandırılıyor.
Otomotivden mobilyaya, gıdadan tekstile, kimyadan inşaata kadar 22 sektörde yaklaşık 300 firmanın faaliyet gösterdiği Antalya OSB'de, 6 yıl kadar önce 1 milyon euroluk yatırımla Solar Çamur Kurutma Tesisi kuruldu. Tesise gelen çamurlar sudan arındırılıp solar sistemle kurutulduktan sonra pelet haline dönüştürülerek çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderiliyor.
u sayede atıklar doğaya karışmadan bertaraf edilmiş oluyor. Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, fabrikalardan çıkan atıkların su içerdiği için çok büyük hacim kapladığını söyledi.