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Doğaya karışmadan enerjiye dönüştürülüyor

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Solar Çamur Kurutma Tesisi sayesinde, fabrikalardan çıkan atıkların doğaya bırakılması önlenip yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Otomotivden mobilyaya, gıdadan tekstile, kimyadan inşaata kadar 22 sektörde yaklaşık 300 firmanın faaliyet gösterdiği Antalya OSB'de, 6 yıl kadar önce 1 milyon euroluk yatırımla Solar Çamur Kurutma Tesisi kuruldu. Tesise gelen çamurlar sudan arındırılıp solar sistemle kurutulduktan sonra pelet haline dönüştürülerek çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderiliyor.

u sayede atıklar doğaya karışmadan bertaraf edilmiş oluyor. Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, fabrikalardan çıkan atıkların su içerdiği için çok büyük hacim kapladığını söyledi.

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