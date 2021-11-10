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Dolar 10 TL'yi aşarsa ne olur?

Ekonomist Ali Ağaoğlu Şans Sohbetleri programında dolar/TL paritesini değerlendirdi

DÜNYA Haber Merkezi
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Şans Sohbetleri programında dolar/TL paritesini değerlendiren ekonomist Ali Ağaoğlu, "Önümüzdeki yıl erken seçime mecbur kalacağımızı düşünüyorum. 3500-4000 lira deyin asgari ücret, doların 10 lira ve üzerindeki bir yerde 400 dolardan bahsediyoruz. Dünyada çok ciddi düşük asgari ücretlerden biri haline geliyoruz. Bununla dünyada ne kadar rekabet edebilirsiniz?" dedi.

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