  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Dolar 17, euro 19, gram altın 950 lirayı aştı! Fırtına sürecek mi? | Onurcan Bal ile Piyasa Yorumu

Dolar 17, euro 19, gram altın 950 lirayı aştı! Fırtına sürecek mi? | Onurcan Bal ile Piyasa Yorumu

Kur ve altına ilişkin beklentileri Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, Dünya WEB TV muhabiri Berfin Çipa’ya değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) devam eden faiz sonrası yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL’de 17, Euro/TL’de 19 sınır aşıldı. Gram altın ise 950 liranın üzerine çıktı. Merkez Bankası dolar/TL 17,14 seviyesine ulaşınca kura beşinci kez müdahale etti.

Diğer Videolar
İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirdi!Dolar ve altın rekor kırdı|Taner Özarslan ile Piyasa Yorumu
Merkez Bankası’nın faiz kararı ve mesajları ne anlama geliyor? | Şans Sohbetleri
Akşener: Emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerek
Başkanlar Konuşuyor | Bilecik
İstanbul nasıl akıllanıyor? | Sürdürülebilir Dünya
Fed faiz kararını açıkladı! Kritik toplantıdan ne çıktı? | Ferhat Yükseltürk ile Piyasa Yorumu
Yumurta fiyatları daha ne kadar artacak? | Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası