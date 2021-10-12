Dolar 9 lirayı aşarak tarihi zirve yaptı! Dolarda artış sürecek mi?

Kademeli yükselişini sürdüren dolar/TL, piyasalar kapandıktan sonra 9 lira sınırını aşarak rekor tazeledi ve 9,0185'e kadar tırmandı. Gece boyunca bu seviyelere yakın seyreden bir ara 8,98'e kadar çekilen dolar/TL'de piyasalar açılmasıyla birlikte 9,04 liranın üzerine çıktı ve rekor tazeledi.

Saat 10:20 itibarıyla dolar/TL, 9,0315'ten euro/TL ise 10,4480'den işlem görüyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün öğleden sonra TBMM Pilan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuyla birlikte yükselişe geçmişti.

Doğan şunları söyledi;

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Aslında birkaç etken var. Bunlardan biri ABD’deki faizlerde görmeye başladığımız yükselme. Fed’in varlık alımlarını azaltacağı yönündeki mesajları da büyümekte olan ekonomilere karşı doları güçlendirdi. İç piyasada ise Merkez Bankası’nın faiz indirimi yönünde verdiği mesajlar etkili oldu. Üçüncü etken ise Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok gelişme göstermediği yönündeki görüş.

‘PİYASA 21 EKİM’DEKİ TOPLANTININ FİYATLAMASINI ÖNDEN YAPIYOR’

Kavcıoğlu’nun dün hem bizden başka sıkı para uygulayan ülke yok dedi, hem de faiz indirimi sürpriz değildi dedi. Bu açıklamalar piyasa tarafında faiz indirimi şeklinde yorumlandı. Bir sonraki toplantıda faiz indirilse sürpriz olmayacak, piyasa da bu fiyatlamayı önden yapıyor.

MERKEZ BANKASI 21 EKİM’DE FAİZ İNDİRİR Mİ?

Tahminim 50-75 baz puanlık bir faiz indirimi olacağı yönünde. Bu faiz indirimine yönelik fiyatlama önden gerçekleştiği için çok sürpriz fiyatlama olmaz. PPK metni bu noktada çok önemli, eğer seriye bağlamış bir faiz indirim mesajı gelirse fiyatlama devam edebilir.

STRES DEVAM EDECEK

21’indeki toplantıya kadar bu stres devam edecektir. 2-3 Kasım’daki Fed toplantısına kadar, önümüzdeki 20 günlük süreçte TL zayıf kalmayı sürdürecek.