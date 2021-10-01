Dolar, borsa, altın... Piyasalar ekim ayını nasıl geçirecek?

Dünya genelinde artan enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve ABD ile Türkiye'de merkez bankalarının attığı adımlar eylül ayında piyasaları sarstı. Eylül ayı başında 8,30'u gören dolar/TL, 8,95'in üzerine çıkarken, Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi eylül başındaki 1480 seviyelerinden 1400’ün altına geriledi. Altın fiyatları ise eylülde yüzde 5’ten fazla düşüş kaydetti. Peki piyasalar ekim ayını nasıl geçirecek? Dolarda artış sürecek mi? Borsa düşüşe devam edecek mi? Altın fiyatları ne olacak? İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Mert Yılmaz Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na değerlendirdi.