Dolar ve eurodan tarihi atak! Kur nereye koşuyor? | Emrah Lafçı ile Piyasa Yorumu
Kurdaki yükselişi ekonomist Emrah Lafçı Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.
DÜNYA Haber Merkezi
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Dolar/TL , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi sonrasında salı günü 13'ü geçerek rekor tazeledi. Euro/TL ise 14 seviyesinin üzerine tırmandı. Türk lirası salı günü gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.