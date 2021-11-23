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  4. Dolar ve eurodan tarihi atak! Kur nereye koşuyor? | Emrah Lafçı ile Piyasa Yorumu

Dolar ve eurodan tarihi atak! Kur nereye koşuyor? | Emrah Lafçı ile Piyasa Yorumu

Kurdaki yükselişi ekonomist Emrah Lafçı Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na değerlendirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Dolar/TL , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi sonrasında salı günü 13'ü geçerek rekor tazeledi. Euro/TL ise 14 seviyesinin üzerine tırmandı. Türk lirası salı günü gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

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