Dolar/TL 8.85'i aşarak tarihi zirveyi gördü! Dolarda yükseliş sürecek mi?

İkili programın ilgili bölümünde şunları söyledi;

Güldağ: Doları biraz güçlendirdi ilk etapta onun devamını bekler misin?

Ağaoğlu: Artış eğiliminde olan enflasyona kur geçişkenliğinden bir etki daha gelecek. İnecek bu, 8,65’lere inecek ama 8,25’lere artık inmeyecek. Dolarda sınırlı bir değer kazancı var. Ben zaten bu beklendiği için önemli ölçüde fiyatlandığını bundan sonra da doların çok da fazla değer kazanmayacağını düşünüyorum. Bir miktar da düzeltme gelip, paritenin 1,16, 1,1610 seviyelerini ya görür ya görmez. Oradan itibaren tekrardan 1,1850’yi aştıktan sonra 1,20’lere kadar yıl sonuna kadar devam edecek bir yükseliş olma ihtimalini, doların bir miktar değer kaybedeceğini düşünüyorum. Çünkü bu faiz artışı patikasının ertelenmesi… 2 tane üye değiştirmiş, demek ki çok böyle faiz artışı beklentisi yok. Doların da çok değerli olmasını gerektirecek bir durum şimdilik kalmadı