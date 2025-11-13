Google Haberler

Donald Trump'tan Şara'ya ilginç soru: Kaç eşin var?

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki Beyaz Saray görüşmesinde, siyasi gündem dışı bir an yaşandı. Oval Ofis'teki basına kapalı toplantıda Trump Suriye liderine 'kaç eşin var' diye sordu, Şara ise gülümseyerek 'bir' cevabını verdi.

 ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Oval Ofis'teki buluşmada gerçekleşen esprili sohbet sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında 10 Kasım'da gerçekleşen ve bir ilk niteliği taşıyan görüşmenin sonunda iki liderin birbirine hediyeler verdiği ve sohbet ettiği esprili anlar sosyal medyada geniş yer buldu.

Şara'ya kendi markasını taşıyan bir parfüm hediye eden Trump, parfümü Suriye Cumhurbaşkanı'na bizzat sıktı.

Donald Trump'tan Şara'ya ilginç soru: Kaç eşin var? - Resim : 1

Şara'ya 'kaç eşin var' diye sordu

Trump, aynı parfümden bir tane de eşine hediye ettiğini ifade ederek, Şara'ya, "Kaç eşin var?" şeklinde espri yaptı. Şara da Trump'ın sorusuna gülerek, "Bir." diye yanıt verdi.

Daha sonra Trump'a dünyanın ilk yazılı gümrük tarifesini, Suriye'de basılı ilk pulu ve ülkesine ait bazı tarihi ve arkeolojik eserleri hediyeler eden Şara da aynı şekilde espri yaparak, Trump'a "İkinci hediye First Lady için. Sizin kaç eşiniz var?" diye sordu. Trump da gülerek soruya, "Şimdilik bir." diye karşılık verdi.

Ahmed Şara'nın Washington ziyareti, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı tarafından ağırlandığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Ümraniye’de başıboş at panik yarattı: Vatandaşları dakikalarca kovaladı
Ümraniye’de başıboş at vatandaşları kovaladı
Düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler... Parçaları bölgeye dağılmış!
Düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı
MSB açıkladı! Düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı
Düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşme anı kameralara yansıdı
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşme anı kameralara yansıdı
Kayıp anne ve oğlundan kahreden haber: Birbirlerine 200 metre mesafede bulundular
Kayıp anne ve oğlundan kahreden haber: Birbirlerine 200 metre mesafede bulundular
İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına silahlı baskın
beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına silahlı baskın
Van'da 5 bin yıllık arpa, fırın ve ezgi taşları bulundu
Van'da 5 bin yıllık arpa, fırın ve ezgi taşları bulundu
“Yüzyılın Konut Projesi” başvuruları başladı: 81 ilde 500 bin konut yapılacak
“Yüzyılın Konut Projesi” başvuruları başladı
Ahmed eş-Şara, 8 yıl önce peşinde olan komutanlarla basketbol oynadı
Başına ödül konan eş-Şara, ABD'li komutanlarla basketbol oynadı
AVM’lerde kıyafet deneme bahanesiyle 1 milyon liralık vurgun: Nefes kesen operasyon kamerada
AVM’lerde “deneme kabini” hırsızlığı: 1 milyonluk vurgun
Korkunç ihmalin görüntüsü: 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları
Korkunç ihmalin görüntüsü: 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları