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Döviz kurlarındaki hareketlenme ve faiz baskısı

Gazeteci Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu’nun haftalık ekonomi gündemini değerlendirdiği Şans Sohbetleri’nde bu hafta dövizdeki hareketlenme ve Merkez Bankası’na faiz baskısı masaya yatırıldı.

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Faiz artışına gerek yok!

Gazeteci Hakan Güldağ ve ekonomist Ali Ağaoğlu’nun haftalık ekonomi gündemini değerlendirdiği Şans Sohbetleri’nde bu hafta dövizdeki hareketlenme ve Merkez Bankası’na faiz baskısı masaya yatırıldı. Faiz artırımına gerek olmadığını söyleyen Ağaoğlu, ABD 10 yıllık tahvillerinde bu yılki maksimum beklentisini de açıkladı. İkili kredili borsa işlemi yapanlara da uyarılarda bulundu.

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