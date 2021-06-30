Dream Games'in başarısının perde arkası

Türkiye'nin 'Unicorn'larına bir yenisi daha eklendi. Dream Games, son yatırım turunda 155 milyon dolarlık yatırım alarak 1 milyar dolar değerleme ile Türkiye'nin yeni unicorn'u oldu. Böylece Dream Games'in bugüne kadar aldığı toplam yatırım 212 milyon dolara ulaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada seri B yatırım turunda şirketten en büyük pay alan yatırımcılar Index Ventures ve Makers Fund olurken, Balderton Capital, IVP ve Kora da şirkete yatırım yaptı.

Dream Games, daha önce 2020 Kasım ayında Makers Fund liderliğinde 7,5 milyon dolar ve Şubat 2021'de Index Ventures liderliğinde 50 milyon dolar yatırım almıştı.

Dream Games'in bu başarısının perde arkasını Teknoloji ve Girişimcilik Yazarı Timur Sırt, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na anlattı.

İLK 'UNICORN' DA OYUN SEKTÖRÜNDEN

Türkiye'nin ilk unicorn şirketi 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Peak Games olmuştu. ABD’li oyun şirketi Zynga, Peak’i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Diğer bir unicorn olan Getir ise bu ayında başında aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştığını açıklamıştı.

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