Dronla vurulan Türk gemisi Samsun'a getirildi
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan Türk sahipli Nadezhda gemisi, makine dairesindeki ağır hasar nedeniyle yedeklenerek Samsun Limanı'na getirildi. Kamerun bayraklı Ro-Ro gemisinde 13'ü Türk 22 mürettebat bulunuyordu. Rus askerî güçlerince kurtarılan 9 Türk mürettebat tedavilerinin ardından Türkiye'ye dönerken gemi kaptanı dahil 4 kişinin tedavisi sürüyor. Hareket kabiliyetini kaybeden gemi, römorkörler ve deniz polisi eşliğinde limana çekildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA