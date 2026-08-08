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Dronla vurulan Türk gemisi Samsun'a getirildi

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan Türk sahipli Nadezhda gemisi, makine dairesindeki ağır hasar nedeniyle yedeklenerek Samsun Limanı'na getirildi. Kamerun bayraklı Ro-Ro gemisinde 13'ü Türk 22 mürettebat bulunuyordu. Rus askerî güçlerince kurtarılan 9 Türk mürettebat tedavilerinin ardından Türkiye'ye dönerken gemi kaptanı dahil 4 kişinin tedavisi sürüyor. Hareket kabiliyetini kaybeden gemi, römorkörler ve deniz polisi eşliğinde limana çekildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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