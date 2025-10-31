Dünya Gazetesi tam 45 yıl önce doğdu!

DÜNYA, 2 Mart 1981'de Cağaloğlu, Narlıbahçe Sokak, 15 kapı numaralı binasında günlük ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başladı.

45 yıl öncesinden bu yana hem reel sektörün hem de finans dünyasının nabzını tutarak, ekonominin güvenilir sesi olmayı başaran DÜNYA, 45 yıldır Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne, finansal krizlerine, reformlarına ve kalkınma hamlelerine tanıklık etti.

1980’lerin liberal ekonomi politikalarından 2000’lerin küreselleşme sürecine, 2020’lerin dijital dönüşümüne kadar uzanan bu yolculukta DÜNYA her dönemde iş dünyasının referans kaynağı olmayı sürdürdü.