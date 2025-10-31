Google Haberler

Dünya Gazetesi tam 45 yıl önce doğdu!

Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA, 45. yaşında! Yarım asra yaklaşan yolculuğunda Türkiye ekonomisinin gelişimine tanıklık ederken, iş dünyasının sesi olmayı sürdürdü.

DÜNYA, 2 Mart 1981'de Cağaloğlu, Narlıbahçe Sokak, 15 kapı numaralı binasında günlük ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başladı. 

45 yıl öncesinden bu yana hem reel sektörün hem de finans dünyasının nabzını tutarak, ekonominin güvenilir sesi olmayı başaran DÜNYA, 45 yıldır Türkiye’nin ekonomik dönüşümüne, finansal krizlerine, reformlarına ve kalkınma hamlelerine tanıklık etti.

1980’lerin liberal ekonomi politikalarından 2000’lerin küreselleşme sürecine, 2020’lerin dijital dönüşümüne kadar uzanan bu yolculukta DÜNYA her dönemde iş dünyasının referans kaynağı olmayı sürdürdü.

Popüler Videolar
Video Haberler
Balıkçılar palamutta umduğunu bulamadı, umutlar seneye kaldı
Palamut sezonu başlamadan bitti
Nepal'de çığ paniği: Dağcılar facianın eşiğinden döndü
Nepal'de dağcıların kampına çığ düştü
Aile fotoğraflarıyla dolandırıyorlar!
Aile fotoğraflarıyla dolandırıyorlar!
Melissa Kasırgası sonrası yıkım görüntüleri ortaya çıktı
Melissa Kasırgası sonrası yıkım görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir Sındırgı’da sisle kaplanan yıkım alanları havadan görüntülendi
Balıkesir Sındırgı’da sisle kaplanan yıkım alanları havadan görüntülendi
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Gebze'deki binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı
Gebze'deki binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda F-16'lardan nefes kesen gösteri
F-16'lardan nefes kesen gösteri
Yapay zekâdan Cumhuriyet’e dijital marş
Yapay zekâdan Cumhuriyet’e dijital marş
Şantiyede yangın: Kahraman operatör yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı, faciayı önledi
Şantiyede yangın: Kahraman operatör yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı, faciayı önledi
Balıkesir'de hortum ağaçları kökünden söktü
Balıkesir'de hortum ağaçları kökünden söktü
Melissa Kasırgası “Kategori 5”e yükseldi: Saatte 282 kilometre hızla ilerliyor
Karayipler alarmda: Melissa Kasırgası rekor hıza ulaştı