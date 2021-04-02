Yasemin Salih’in sunduğu İyi Bir Dünya programına konuk olan Sabancı Holding İK ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur pandemi sonrası iş hayatında yaşanacak değişimleri değerlendirdi.

Pandemiden sonra çalışma hayatı nasıl olacak?

Sabancı Holding İK ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, “Pandemi döneminde elde ettiğimiz deneyimlerle şunu görüyoruz; Pandemi sonrasında da beyaz ve gri yakalı çalışanlarımızın yüzde 75’i kısmi veya tam olarak uzaktan çalışmaya devam edecekler” dedi.

Gençler değişen çalışma hayatına nasıl hazırlanmalı?

Sabancı Holding İK ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, “Rutin işler genelde robotlar tarafından yapılırken, insanın problem çözme, inovasyon, yaratıcılık ve duygusal zeka gibi özellikleri öne çıkacak” dedi.

Sabancı Holding pandemi sonrası için nasıl hazırlanıyor?

Sabancı Holding İK ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, “İşin geleceği ve şirketlerin buna adapte olması çok önemli. Dünyadaki çalışanların 5’te 4’ü pandemide yaşanan değişimlerden etkilenmiş durumda. Her sektörün geleceği farklı olabilir. Bu yüzden tek bir modelin tüm sektörlere uygulanması doğru değil. Bu sebeple çalışmamızda biz 7 ana boyut ve 34 alt başlık sabit olmakla birlikte tüm sektörleri kapsamaya çalıştık. Önümüzde 3 yıllık sürece baktığımızda 1500 tane orta ve uzun vadeli aksiyonumuz var” dedi.