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Dünyanın 3. büyük vinci Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3'üncü büyük ağır kaldırma vinci Saipem 7000, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. İzmir'den Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan 200 metre uzunluğunda ve 87 metre genişliğindeki dev platformun geçişi sırasında boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. 14 bin tonluk tandem kaldırma kapasitesine sahip Saipem 7000'e, geçişi sırasında Kıyı Emniyeti römorkörleri refakat etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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