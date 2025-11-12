Google Haberler

Düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler... Parçaları bölgeye dağılmış!

Dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Acı kaza sonrası Türkiye'den kaza kırım ekipleri bölgeye giderken düşen kargo uçağına ait yeni parçalara ulaşıldı.

Dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan dört motorlu turboprop askeri nakliye uçağı Lockheed C-130 Hercules, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kahreden kaza sonrası Türkiye'den yola çıkan ekipler bölgeye ulaştı ve incelemelere başladı.

Uçağa ait yeni görüntüye ulaşıldı

Uçağın enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ederken, uçağın parçalarına ait yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, parçaların uzak aralıklarla farklı yerlerde görüldüğü dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
