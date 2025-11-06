Google Haberler

Duvarlar çatladı, obruklar oluştu.. Bir ilçe alarmda!

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen obruklar ve bazı evlerin duvarlarındaki çatlaklarla ilgili AFAD ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, "Burada oluşan yarıklar bir fay hattı mı yoksa susuzluktan kaynaklı bir doğa olayı mı yapılan inceleme sonrası belli olacak" dedi.

Eğirdir ilçesi Bağlar Mahallesi Çiçeklikaya mevkiindeki bir elma bahçesinde, yaklaşık 1 metre derinliğinde obruklar meydana geldi. Obrukların çevresinde toprakta çökme izlerine rastlanırken, bahçe içerisinde yer alan evin duvarlarında da gözle görülür çatlaklar oluştu. Olayın ardından bölgeye gelen Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, alanda ön inceleme çalışması gerçekleştirdi.

Jeolojik etüt çalışmaları yapılacak

Yapılan ilk tespitlerde obrukların çevresinde zemin deformasyonu ve yapı duvarlarında ilerleyen çatlaklar bulunduğu belirlendi. AFAD teknik ekibinin bölgede başlattığı detaylı incelemelerin bugün de devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, ön değerlendirmelerin ardından bölgede "jeolojik ve zemin etüt çalışmaları" yapılacağını bildirdi.

Çiftçilere uyarı

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, yaşanan olayın bölge için endişe verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burada bir bahçemiz, bahçemizin bulunduğu yerde de bir ev var. Şu an da AFAD ekiplerimiz burada incelemelerini gerçekleştiriyor. Şimdi bu olayın fay hattından kaynaklı mı yoksa susuzluktan olayı olan bir doğa olayı mı olduğunu incelemelerden sonra anlayacağız. Buradaki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Malum şu anda biz bir meyve iliyiz. Bu yıl da Eğirdir Gölü'nden su verilmediği için çiftçilerimiz sondaja yüklendi. Onlar da haklılar. Burada su olmazsa eğer meyveler büyümez. Burada insanlarımızın suyu daha dikkatli kullanmasını söylemem gerekiyor. Çiftçilerimizden özellikle su konusunda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Bu obrukları daha önce Konya ilimizde sık sık görüyorduk. Burası da aynı şekilde olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz" 

Uzman ekiplerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin artırılacağı ve muhtemel risklere karşı önlem planı hazırlanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
