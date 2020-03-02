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Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmenin Meriç Nehri'nden Yunanistan tarafına geçişi sürüyor.
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