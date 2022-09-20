E-5'te tek başına ilerleyen lastik, cep telefonu kamerasına takıldı

Bir aracın yedeği olduğu düşünülen lastik E-5 karayolu Beylikdüzü mevkisinde bir anda yola çıktı. Lastik kontrolsüz bir şekilde yolda seyretti.

Trafiğin tehlikeye düştüğü o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Lastiğin yol kenarında durmasıyla trafik normal seyrine devam etti.