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  4. E-5'te tek başına ilerleyen lastik, cep telefonu kamerasına takıldı

E-5'te tek başına ilerleyen lastik, cep telefonu kamerasına takıldı

Beylikdüzü’nde bir araçtan düştüğü tahmin edilen lastiğin trafikteki seyri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Bir aracın yedeği olduğu düşünülen lastik E-5 karayolu Beylikdüzü mevkisinde bir anda yola çıktı. Lastik kontrolsüz bir şekilde yolda seyretti.

Trafiğin tehlikeye düştüğü o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Lastiğin yol kenarında durmasıyla trafik normal seyrine devam etti.

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