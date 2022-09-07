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Eczacılardan 'şimdilik açığız' mesajı

Eczacılar, ekimdeki büyük miting öncesi sosyal medya kampanyası başlattı.

DÜNYA Haber Merkezi
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ANKARA (DÜNYA) - Türk Eczacıları Birliği, ekonomik sorunlar nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan eczanelerin içinde bulundukları zorluklara ve karşılanmayan mesleki taleplerine dikkat çekerken, ekim ayının ortalarında gerçekleştirilecek büyük miting öncesi yeni bir kampanyaya başladı.

Kapanma tehdidi yaşayan eczanelere ilişkin hazırladığı farkındalık videosu bu akşam saat 20.00’de #EczacıyaHakEttigiDegerVerilmelidir etiketiyle paylaşılacak. Birlikten yapılan açıklamaya göre, ülke çapında görev yapan bütün eczacıların ve eczane çalışanlarının katılacağı sosyal medya kampanyasında eczacılar, “İlaç yoklukları eczane yokluklarına dönüşmesin. Eczacıya hak ettiği değer verilsin” mesajına dikkat çekecek.

Öte yandan Türk Eczacıları Birliği, mitingle ilgili hazırlıkları değerlendirmek amacıyla danışma kurulunu da yarın Ankara’da toplayacak.

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