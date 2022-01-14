Edebiyat uğruna dersleri ıskaladım! Mahfi Eğilmez son kitabı ‘Sahte Sultan’ı Dünya WEB TV’de anlattı

📌Karakterler kafamda dans ediyor

📌Ortaokul ve lisede iyi bir öğrenci olamadım

📌Türkiye büyük bir polisiye roman gibi

📌Faizin boşluğu doldurulamıyor

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu ile polisiye roman tarzındaki son kitabı 'Sahte Sultan'ı ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.