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Edebiyat uğruna dersleri ıskaladım! Mahfi Eğilmez son kitabı ‘Sahte Sultan’ı Dünya WEB TV’de anlattı

Ekonomist Mahfi Eğilmez polisiye roman tarzındaki son kitabı 'Sahte Sultan'ı Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na anlattı

DÜNYA Haber Merkezi
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📌Karakterler kafamda dans ediyor
📌Ortaokul ve lisede iyi bir öğrenci olamadım
📌Türkiye büyük bir polisiye roman gibi
📌Faizin boşluğu doldurulamıyor

 

Ekonomist Mahfi Eğilmez,  Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu ile polisiye roman tarzındaki son kitabı 'Sahte Sultan'ı ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

 

 

 

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