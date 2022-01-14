Edebiyat uğruna dersleri ıskaladım! Mahfi Eğilmez son kitabı ‘Sahte Sultan’ı Dünya WEB TV’de anlattı
Ekonomist Mahfi Eğilmez polisiye roman tarzındaki son kitabı 'Sahte Sultan'ı Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu'na anlattı
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
📌Karakterler kafamda dans ediyor
📌Ortaokul ve lisede iyi bir öğrenci olamadım
📌Türkiye büyük bir polisiye roman gibi
📌Faizin boşluğu doldurulamıyor
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu ile polisiye roman tarzındaki son kitabı 'Sahte Sultan'ı ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.