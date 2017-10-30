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Edip Uğur AK Parti ve başkanlığı bıraktı

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, AK Parti'de siyaset yapma imkanının ortadan kaldırıldığını söyleyerek istifa etti.
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