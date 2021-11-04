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Edirne'de 5 liraya düşen hamsiye hucüm

Edirne'de fiyatı 40 liradan 5 liraya düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Balıkpazarı Caddesi'nde hamsinin kilosunun 5 liraya düştüğünü duyan vatandaşlar, tezgahların önünde yoğunluk oluşturdu. Kasa kasa alınan hamsiler kısa sürede tükendi.

Balıkçı Hamza Köksoy, sadece Edirne'deki vatandaşların değil Bulgaristan'dan gelen misafirlerinde kilolarca hamsi aldığını anlatan belirtti. Köksoy, "Geçen hafta 35-40 liradan hamsi sattık. Bu hafta 5 lira oldu. Vatandaşlar kasa kasa hamsi alma fırsatı buldu." dedi.

Bulgaristan'dan gelen Berkan Vatansever ise fiyatların Bulgaristan'a göre çok ucuz olduğunu belirterek, "Ben 20-30 kilo aldım. Konserve yapacağım. Derin dondurucuya atacağım. İnşallah fiyatlar hep böyle olur." diye konuştu.

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