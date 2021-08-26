Ekonomist Ali Ağaoğlu banka raporlarındaki o detaya işaret etti

Ağaoğlu şunları söyledi;

'Benim daha önceki tecrübelerimden hissettiğim, önceleri anlamıyordum sonra eğer bu olursa ben alarma geçerim dediğim şeylerden bir tanesi şu oldu. Türkiye’deki bankaların bu haftaki raporlarından bir tanesinde ABD’deki S&P içinde piyasa değeri, defter değeri düşük kalmış hisselerin raporu vardı. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Neden dersen, ben iş yaptığım zamanlarda Rusya’daki faizler o kadar çok düşmüştü ki ben gidip onların küçük, bölgesel çıkardığı tahvillere, Ukrayna, Gürcistan bilmem nerenin çıkardığı tahvillere yatırım yapmayı düşünür hale gelmiştim. Rusya riskliydi, bunlar daha da riskliydi. Ben eğer getiri arayışındaysam, bu demektir ki benim ana piyasalarımda problem başlamıştır. Şimdi, buradan ABD’ye yatırım yapanlar da artık en ince kılcal damarlara kadar girmeye başlamışlarsa burada ana trendin sonuna yaklaşmışız demektir. Bundan sonra ABD borsalarında bile bir majör düzeltme olursa beni çok şaşırtmayacak. Kılcal damarlarda getiri arama çabası Türkiye’ye bile sirayet etmişse bu malı kime satacağız biz.'

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