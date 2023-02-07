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Elbistan'da son durum: İlçe yerle bir oldu, yardım çığlığı yükseliyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık iki deprem ardından bölgede can pazarı yaşanıyor.

Haber Merkezi
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7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan’da birçok vatandaş, yeterli kurtarma ekibinin bölgeye ulaşamaması sebebiyle yakınlarını kendi imkanlarıyla enkaz altından çıkarmaya çalışıyor.

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Yardım henüz ulaşmadı, elektrikler yok

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye yolların kapanması sonucu gıda ve çadır yardımı henüz ulaşmış değil. İlçede elektriklerin de kesik olduğu belirtilirken, vatandaşların bu geceyi de arabalarında geçirmesi bekleniyor.

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