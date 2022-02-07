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  4. Elektrik Faturaları Düşecek Mi? | TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu Yanıtlıyor

Elektrik Faturaları Düşecek Mi? | TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu Yanıtlıyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu düzenlemeye rağmen tepkilerin dinmediği zammı, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendiriyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Yılbaşından sonra uygulanan zam nedeniyle vatandaşlar elektrik faturalarına tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturasında aylık KW'ı 150'den 210'a çıkarılacağını duyurdu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu düzenlemeye rağmen tepkilerin dinmediği zammı, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendiriyor.

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