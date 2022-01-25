Elektrik ve Doğalgaz kesildi! Sanayide çarklar durdu mu?

İran Milli Gaz Şirketi Türkiye'ye doğalgaz iletimini teknik arazı nedeniyle 10 gün süreyle durdurduğu açıkladı. Bu gelişme üzerine BOTAŞ, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarında sınırlandırma getirdi. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise tüm Türkiye’de organize sanayi bölgelerine (OSB) en az 3 gün olmak üzere elektrik kısıtlaması yapmaları uyarısında bulundu.

Sanayide elektrik ve doğalgaz kesintilerini DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel , Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi.