“Elektrikli şarj yatırımlarını tamamlıyoruz”

Yasemin Salih’in Dünya Gazetesi’nin sunduğu, Dünya Gazetesi’nin dijital medya platformlarında yayımlanan İyi Bir Dünya programının bu haftaki konuğu İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır oldu.

Otomobil sektörünün geleceği olarak nitelendirilen elektrik araçlar konusunda çalışmalarının olduğunu belirten Çakır, elektrik araçlar için otoparklarda sağlanan şarj imkanının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

İSPARK’ın yönettiği ebat açısından Avrupa’nın en büyük 8.şirketi olduğunun altını çizen Çakır, 800 farklı lokasyonda 110 bin kapasiteyle otopark hizmeti verdiklerini söyledi.

İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır’ın açıklamaları şöyle;

15. yaşımızı 2020'de kutladık. Şu anda 2.500 kişi çalışıyor bünyemizde. 800 farklı lokasyonda günlük 110 bin araçlık otopark hizmeti sağlıyoruz.

“120 kadın çalışanımız var”

İSPARK'ta saha çalışanı olarak 120 kadın arkadaşımız var. Her meslek grubundan var, mühendis de var, öğretmen de var, çocuk gelişimcisi de var. Hepsi sahada gayet güzel görevlerini yapıyorlar. Ben de gayet memnunum bu durumdan.

“En büyük 8. şirket”

İstanbul'da 4,5 milyon araç var. İSPARK, yönettiği ebat açısından Avrupa'daki 8. büyük şirket.

Elektrikli şarj istasyonlarını bu yıl sonunda otoparklarımızdaki çalışmalarını tamamlıyor olacağız.

“Açık ve katlı otoparkları büyütmek istiyoruz”

Asıl büyümek istediğimiz yer açık ve katlı otoparklar. Ancak bu çok zor. Park-Et devam et modelinde 12 bin kişiye ulaştık. Şu andaki konsantrasyonumuzu buraya veriyoruz.