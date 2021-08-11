En ilginç aşı kampanyası: Haydi Urfa, aşı ol ciğerimi ye!

Şanlıurfa Gıda ve Toptancılar Sitesi'ndeki restoranın işletmecisi Bekir Yüksekyayla, kentte aşıyı teşvik amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği yaparak kampanya başlattı. Bu kapsamda vatandaşlara aşıları yapıldıktan sonra ciğer kebabı ikram ediliyor.

Yüksekyayla, gazetecilere, salgından herkesin çok etkilendiğini bunun sona ermesinin tek çaresinin de aşılama olduğunu söyledi. Şanlıurfa'nın aşılama oranında sonuncu sırada olmasının kendilerini üzdüğünü belirten Yüksekyayla, şöyle konuştu:

"Bir kampanya düzenlemeye karar verdim. Kampanyamızla vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip aşılarını olsun. Kulaktan dolma bilgilere inanmasınlar. Aşı olanlar kolay kolay yoğun bakıma düşmüyor ama aşı olmayanlar yoğun bakım servislerinde tedavi görmek zorunda kalıyor. Bu tür olaylar yaşanmasın diye böyle bir kampanya başlattık. Dilerim Türkiye'nin diğer yerlerinde benzer kampanyalar düzenlenir."

Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca "Aşı ol ciğerimi ye" ifadesini kullanarak herkesi aşı olmaya davet eden Yüksekyayla, 3 gün sürecek kampanyalarının 14.00-17.00 saatlerinde geçerli olduğunu kaydetti.