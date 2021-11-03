Enflasyon ekimde yüzde 20'ye dayandı! ÜFE 3 yılın zirvesine çıktı

Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda 2,39 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yükseldi.Üretici fiyatları yüzde 46,31 artarak, 3 yılın zirvesine ulaştı. ÜFE-TÜFE makası ise 26,42 ile rekor kırdı. Çekirdek enflasyon yüzde 16,98'den yüzde 16,82'ye geriledi.

Saltoğlu şunları söyledi;

20 kritik bir rakam, altında kalması psikolojik bir şey durum. Benim baktığım en kritik nokta burada bir katılık olması. Yurt dışından gelen dalga bizi bu noktada etkilemeye devam edecek. Maalesef enflasyon bizle beraber olmaya, problem yaratmaya devam edecek. Yatırımcılar henüz bu veriye tepki vermedi çünkü piyasanın nereye gideceğini çok göremiyoruz.

'2022’DE 20’LERİN ÜZERİNİ GÖRÜRÜZ’

Merkez Bankası’nın enflasyon geçici söylemi 4 aylık bir söylem, dünyada bunun artık bir geçerliliği yok. Geçicilik konusuna ben ikna olamıyorum, halk keza aynısını düşünüyor. Halkın beklentisini kırmadan enflasyonu düşürmek zor. 2021’in nasıl biteceğinden çok 2022’de ne kadar kalacağına bakıyorum. Arz yönlü global taraftan gelecekler bizi 20’nin üzerine çıkarabilir. Yüzde 20’lerin üzerini 2022’de görmemiz muhtemel duruyor.

‘ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONLA MÜCADELE DEĞİL’

Düşük faiz ortamında dövize kaçış devam ediyor, TL’ye dönüş olamaz bu ortamda. Bizim 2000’lerde yaşadığımız gibi bir durum olmaz. Türkiye’nin 2 haneli enflasyon dengesini kaybetti. Düşük faiz ve cari denge ile enflasyonu düşürmemiz mümkün değil. Enflasyondaki dengeyi bozduk.

!HALK RAKAMLARA İKNA OLMALI’

Enflasyon demek beklentiler demek. Halkın beklentisi çok önemli. O nedenle biraz daha şeffaf olunabilir. Halk TÜİK verileriyle alakalı, ‘Bu zaten böyle değil’ dememeli. Halk, bankalar kadar etkili. Rakamların da bir şekilde ikna edici olması gerekiyor. Bu rakamların yeteri kadar yansıtmadığı düşüncesini almak gerekiyor.