Enflasyon nedir, sonuçları nelerdir?

Enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış olarak tanımlanıyor. Söz konusu mal ve hizmetler grubu; harcama gruplarının tercihlerine ve alışkanlıklarına göre oluşturulan ve ağırlıklandırılan bir sepetten yani endeksten oluşuyor.

Enflasyon bu endeksin aylar itibarıyla değerindeki değişimle ölçülüyor. Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) enflasyonu ölçerken başlıca iki endeks kullanıyor.

TÜFE; tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri, ÜFE ise üretici fiyatlarındaki değişimi ölçüyor.

Halk arasında ‘Hayat Pahalılığı’ olarak bilinen enflasyonun 3 kaynağı bulunuyor.

Talep Enflasyonu

Bir ekonomideki para arzının artış oranının ekonomik büyümeyi aşması durumunu ifade ediyor. Bu durumda ekonomide üretilen ve ithal edilen mal ve hizmetlere yönelik talep, ekonominin üretim ve ithalat hacminden (arzdan) hızlı artıyor ve fiyatlar yükseliyor.

Maliyet Enflasyonu

Üretim sürecinde kullanılan faktör ve girdilerin fiyatlarındaki artışlarla oluşan enflasyon anlamına geliyor. Ortaya çıkan fiyat artışları mal veya hizmetin üretim maliyetinin ve dolayısıyla da fiyatının artmasına yol açarak enflasyona neden olabiliyor.

Yerleşik Enflasyon

İnsanların mevcut enflasyonun gelecekte de bu şekilde devam edeceğini beklemeleri ve mevcut durumlarını aynen sürdürebilmek için fiyatlarını, ücretlerini ya da sundukları mal veya hizmetten elde ettikleri bedelleri bekledikleri enflasyona göre arttırmaya yönelmeleriyle ortaya çıkıyor.

Enflasyon; döngüsel fiyat artışları dışındaki hareketler söz konusu olursa yüksek enflasyon, hiperenflasyon, dezenflasyon, deflasyon, reflasyon gibi formlara bürünebiliyor.

Enflasyon, ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkilerken, tüketicilerin alım gücünü düşürüyor.

Toplumda gelir eşitsizliği ve işsizlik önemli ölçüde artıyor.